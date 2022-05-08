По мнению Зеленского, Байдену важно посетить Киев
09:35 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, это очень важно», — сказал по-английски Зеленский, коснувшись соответствующего вопроса. По его словам, Байдена в украинском обществе воспринимают как «президента крупнейшей демократической цивилизации».
«Полагаю, это было бы важным сигналом», — подчеркнул президент Украины, говоря о возможности визита американского лидера в Киев. С его точки зрения, это «было бы хорошо» для самого Байдена как для «президента страны, поддерживающей» Украину.
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