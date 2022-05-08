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За первый 6 дней мая в ДТП погибли 200 человек, в том числе 10 детей - Мурашко

10:40 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

исло дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в период длинных майских выходных увеличилось, так, за первые 6 дней мая в ДТП погибли 211 человек, в том числе 10 детей. Об этом в воскресенье журналистам сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, призвав граждан быть максимально внимательными на дорогах.

«В период длинных праздничных дней мы, к сожалению, наблюдаем рост числа дорожных происшествий с пострадавшими. За первые 6 дней мая в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах страны погибли 211 человек, в том числе 10 детей. Дорожно-транспортный травматизм нередко влечет за собой серьезные последствия для здоровья, может приводить к инвалидизации. С 1 по 6 мая травмы в ДТП получили 2 144 человека, 309 из которых дети», — сказал он.

Мурашко призвал водителей и пешеходов быть крайне внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не пренебрегать мотоциклетными шлемами и ремнями безопасности, пользоваться детскими автокреслами по возрасту ребенка и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения: «Помните, что безопасной для вождения автомобиля дозы алкоголя не существует».

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