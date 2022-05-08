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Из Москвы в Казахстан доставили частицу Вечного огня в рамках акции «Огонь памяти»

10:45 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частица Вечного огня, который расположен у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, в рамках акции «Огонь памяти» доставлена в Нур-Султан. Ее передали активистам казахстанской молодежной организации «Жас улан» («Молодая гвардия»). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба посольства России в Казахстане.

«Накануне Дня Победы 7 мая 2022 года в Русском доме в городе Нур-Султане прошла церемония торжественной передачи активистам молодежной общественной патриотической организации „Жас улан“ частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата», — говорится в сообщении.

Передача «Огней памяти» организована представительством Россотрудничества в Казахстане совместно с общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“ при поддержке посольства России в Казахстане.

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