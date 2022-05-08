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Европе не надо поддерживать линию США - итальянский предприниматель

11:25 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известный итальянский предприниматель, издатель Карло Де Бенедетти указал, что Европе не следует в отношении событий на Украине поддерживать линию США, которые стремятся затянуть конфликт, а также призвал добиваться его быстрейшего завершения.

«Интересы США и Великобритании и Европы и особенно Италии полностью расходятся. Если [президент США Джо] Байден хочет вести войну с Россией через Украину, это его дело. Мы не можем и не должны ему следовать», — сказал предприниматель.

Он также высказался против направления оружия на Украину. «Байден заставил Конгресс одобрить пакет помощи [Украине] размером 33 млрд долл, из которых 20 млрд на поставки вооружений. Это огромная цифра для такой страны, как Украина. Это означает, что США готовят длинную войну, даже на год. У нас, европейцев, нет никакого интереса вести эту войну», — сказал Де Бенедетти.

«Вы думаете, что оружие поможет положить конец жестокостям? Нет, единственный способ — найти решение путем переговоров», — продолжил он. Предприниматель считает также, что роль, которую альянс играл во время холодной войны, исчерпана. «Европейцы сами должны взять на себя ответственность за собственную безопасность», — сказал предприниматель, предположив, что США могли бы покинуть НАТО.

«Эту войну никто не может выиграть, ни [президент Украины Владимир] Зеленский, ни [президент России Владимир] Путин, потому что США (которые хотят использовать Украину для свержения российского президента) хотят, чтобы он проиграл любой ценой. Поэтому единственное решение — компромисс», — сказал Де Бенедетти, который считает, что он заключается в том, что «Украина потеряет русскоговорящие территории и получит в обмен гарантии мира и процветания со стороны США и Великобритании».

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