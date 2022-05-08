0
0
130
НОВОСТИ

В Литве зафиксированы акты вандализма в отношении памятников советским воинам - полиция

11:35 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акты вандализма в отношении памятников советским воинам — участникам Великой Отечественной войны совершены в нескольких городах Литвы. Об этом в воскресенье в ежедневной сводке происшествий сообщил департамент полиции при МВД республики.

«В районном центре Лаздияй красной краской был залит памятник на воинском кладбище. В городе Шяуляй на площади, где на захоронении советских воинов установлен памятник, были развешены листы с коммунистической и нацистской символикой», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Каунасе на двери здания православного прихода неизвестные прикрепили бумагу с оскорбительными надписями. Полиция ведет расследование происшествий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:35 08.05.2022
В Краснодарском крае из-за пожара пострадало 60 населенных пунктов, есть погибшие
0
16
12:25 08.05.2022
Известная немецкая журналистка Шварцер считает, что Зеленский провоцирует ФРГ
0
43
11:25 08.05.2022
Европе не надо поддерживать линию США - итальянский предприниматель
0
149
10:45 08.05.2022
Из Москвы в Казахстан доставили частицу Вечного огня в рамках акции «Огонь памяти»
0
209
10:40 08.05.2022
За первый 6 дней мая в ДТП погибли 200 человек, в том числе 10 детей - Мурашко
0
221
09:35 08.05.2022
По мнению Зеленского, Байдену важно посетить Киев
0
291
09:30 08.05.2022
Против РФ с 2014 года введено более 10 тыс. санкций, напомнил Володин
0
271
21:00 07.05.2022
Названы основные причины пожаров в Красноярском крае
0
1144
19:55 07.05.2022
На Байконуре задержали граждан Великобритании и Белоруссии
0
1078
19:44 07.05.2022
На Сардинии археологи нашли фрагменты двух новых «Гигантов горы Прама»
0
1079

Возврат к списку