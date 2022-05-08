В Литве зафиксированы акты вандализма в отношении памятников советским воинам - полиция

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акты вандализма в отношении памятников советским воинам — участникам Великой Отечественной войны совершены в нескольких городах Литвы. Об этом в воскресенье в ежедневной сводке происшествий сообщил департамент полиции при МВД республики.



«В районном центре Лаздияй красной краской был залит памятник на воинском кладбище. В городе Шяуляй на площади, где на захоронении советских воинов установлен памятник, были развешены листы с коммунистической и нацистской символикой», — говорится в сообщении.



Кроме того, в Каунасе на двери здания православного прихода неизвестные прикрепили бумагу с оскорбительными надписями. Полиция ведет расследование происшествий.



