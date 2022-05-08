Известная немецкая журналистка Шварцер считает, что Зеленский провоцирует ФРГ

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Известная немецкая журналистка и феминистка, основатель и издатель журнала «Эмма» Алиса Шварцер считает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает провоцировать Германию. Ее слова приводит в воскресенье агентство ДПА.



«Я сожалею, что Зеленский не перестает провоцировать», — сказала Шварцер. В качестве примера она привела то, что Зеленский пригласил канцлера Олафа Шольца посетить Киев 9 мая, когда в России празднуется День Победы. По ее мнению, это «беспрецедентная провокация».



«Я бы хотела услышать немного более сдержанный тон, в том числе со стороны Украины», — сказала журналистка. При этом она подчеркнула, что, даже если и считает «отчасти сомнительной» официальную политику президента Украины, это не означает, что она не сочувствует его стране и украинцам.



