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НОВОСТИ

В Краснодарском крае из-за пожара пострадало 60 населенных пунктов, есть погибшие

12:35 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят населенных пунктов Красноярского края пострадали от масштабных пожаров, охвативших регион в субботу. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

«В общей сложности от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества», — сказал собеседник агентства. Всего в них огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.

Сейчас ситуация с пожарами в регионе стабилизирована. Данные по сгоревшим домам еще будут уточняться.

В результате возгораний погибли пять человек, 14 пострадали. Причинами масштабных пожаров стали обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду.

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