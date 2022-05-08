В Краснодарском крае из-за пожара пострадало 60 населенных пунктов, есть погибшие

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестьдесят населенных пунктов Красноярского края пострадали от масштабных пожаров, охвативших регион в субботу. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.



«В общей сложности от пожаров в Красноярском крае в 29 районах пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества», — сказал собеседник агентства. Всего в них огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад.



Сейчас ситуация с пожарами в регионе стабилизирована. Данные по сгоревшим домам еще будут уточняться.



В результате возгораний погибли пять человек, 14 пострадали. Причинами масштабных пожаров стали обрывы ЛЭП, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Стремительному распространению пожаров способствовал сильный ветер, порывы которого достигали 40 метров в секунду.



