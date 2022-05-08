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По словам командира ВСУ, руководство обманывало окруженных в Мариуполе украинских морпехов

13:20 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Баранюк заявил, что украинское руководство давало им ложные обещания прорвать блокаду Мариуполя для их выхода из окружения. Видеозапись его показаний была опубликована в воскресенье в телеграм-канале RT.

«Нам несколько говорили по-другому, что отряды деблокации идут, они будут у вас. <…> Обещали помощь определенную соответственно, этой помощи не было, что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — сказал он.

По словам Баранюка, понимая, что эти обещания неосуществимы, командир принял решение оставить позиции и попытаться покинуть город.

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