По словам командира ВСУ, руководство обманывало окруженных в Мариуполе украинских морпехов
13:20 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нам несколько говорили по-другому, что отряды деблокации идут, они будут у вас. <…> Обещали помощь определенную соответственно, этой помощи не было, что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — сказал он.
По словам Баранюка, понимая, что эти обещания неосуществимы, командир принял решение оставить позиции и попытаться покинуть город.
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