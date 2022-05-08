Указ талибов об обязательном ношении паранджи в в Афганистане обеспокоил генсека ООН

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье выразил беспокойство введением в Афганистане обязательного ношения паранджи для женщин на улице и в общественных места и призвал движение «Талибан» (запрещено в РФ) к соблюдению ранее взятых на себя обязательств.



«Я обеспокоен сегодняшним заявлением „Талибана“ о том, что женщины должны закрывать лицо в общественных местах и выходить на улицу только в случаях необходимости, — написал он в „Твиттере“. — Я снова призываю „Талибан“ сдержать обещания, данные афганским женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международными нормами в области прав человека».



