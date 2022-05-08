Указ талибов об обязательном ношении паранджи в в Афганистане обеспокоил генсека ООН
13:20 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я обеспокоен сегодняшним заявлением „Талибана“ о том, что женщины должны закрывать лицо в общественных местах и выходить на улицу только в случаях необходимости, — написал он в „Твиттере“. — Я снова призываю „Талибан“ сдержать обещания, данные афганским женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международными нормами в области прав человека».
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