Для переговоров с руководством Украины в Киев прибыл премьер Хорватии
14:30 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, в делегацию премьер-министра также входит министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Отмечается, что Пленковича и главу МИД в Киеве встретила глава возобновившего деятельность в украинской столице хорватского диппредставительства, посол республики Аница Дьямич.
«Хорватия знает, каково это — быть под военной агрессией, и продолжает оказывать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную, техническую и любую другую возможную поддержку Украине, а также помощь в уходе за украинскими беженцами», — подчеркнули в пресс-службе правительства страны.
НОВОСТИ
- 15:15 07.05.2022
- Число беженцев из Украины в соседние страны приближается к 6 млн человек - ООН
- 10:35 07.05.2022
- Генсек НАТО: Украине срочно нужно больше тяжелого вооружения
- 12:00 04.05.2022
- Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии
- 11:45 04.05.2022
- В ЕС задумались о предоставлении Молдавии дополнительной военной помощи
- 17:10 03.05.2022
- С завода «Азовсталь» в Мариуполе и других районов эвакуирован 101 человек - ООН
- 16:00 03.05.2022
- Литва передала Украине все возможное из военных ресурсов
- 12:41 03.05.2022
- Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
- 11:30 03.05.2022
- ВС РФ уничтожили крылатыми ракетами склады с оружием из ЕС и США на аэродроме под Одессой
- 11:00 03.05.2022
- Казахстан не рассмастривает вопрос отпраки миротворцев в Донбасс
- 09:10 03.05.2022
- Зеленский: ВС Украины не проводят военные операции на территории России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать