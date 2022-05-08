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Для переговоров с руководством Украины в Киев прибыл премьер Хорватии

14:30 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в воскресенье прибыл в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом сообщили в пресс-службе хорватского правительства.

По ее данным, в делегацию премьер-министра также входит министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Отмечается, что Пленковича и главу МИД в Киеве встретила глава возобновившего деятельность в украинской столице хорватского диппредставительства, посол республики Аница Дьямич.

«Хорватия знает, каково это — быть под военной агрессией, и продолжает оказывать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную, техническую и любую другую возможную поддержку Украине, а также помощь в уходе за украинскими беженцами», — подчеркнули в пресс-службе правительства страны.

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