Массовая акция "Бессмертный полк" прошла в центре Рима

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 77-й годовщине Великой Победы, прошла в воскресенье на одной из центральных площадей итальянской столицы — Сан-Джованни (Святого Иоанна) перед одноименной папской базиликой. Как передает корр. ТАСС, в акции приняли участие несколько сотен человек.



Среди присутствующих было не только много соотечественников, но и итальянцев, в том числе молодых. К портретам советских солдат, сражавшихся с нацизмом и фашизмом, прибавились портреты и итальянских партизан, противостоявших нацистам и фашистам на Апеннинах. К их отрядам присоединялись бежавшие из нацистского плена советские солдаты.



«Мне кажется более чем справедливым вспомнить вклад России в победу во Второй мировой войне, поэтому сегодня я здесь», — сказал корр. ТАСС сын бывшего партизана и видного члена Компартии Италии Антонелло Тромбадори Дуччо.



