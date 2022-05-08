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Массовая акция "Бессмертный полк" прошла в центре Рима

14:35 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция «Бессмертный полк», приуроченная к 77-й годовщине Великой Победы, прошла в воскресенье на одной из центральных площадей итальянской столицы — Сан-Джованни (Святого Иоанна) перед одноименной папской базиликой. Как передает корр. ТАСС, в акции приняли участие несколько сотен человек.

Среди присутствующих было не только много соотечественников, но и итальянцев, в том числе молодых. К портретам советских солдат, сражавшихся с нацизмом и фашизмом, прибавились портреты и итальянских партизан, противостоявших нацистам и фашистам на Апеннинах. К их отрядам присоединялись бежавшие из нацистского плена советские солдаты.

«Мне кажется более чем справедливым вспомнить вклад России в победу во Второй мировой войне, поэтому сегодня я здесь», — сказал корр. ТАСС сын бывшего партизана и видного члена Компартии Италии Антонелло Тромбадори Дуччо.

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