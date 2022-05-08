СберБанк первым на рынке увеличил сумму кредита по ипотеке с господдержкой

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С 8 мая СберБанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн руб. для других регионов. Таким образом, СберБанк оперативно отреагировал на решение правительства РФ увеличить максимальную сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки.

При этом только 12 млн руб. и 6 млн руб. (соответственно) субсидируется из государственного бюджета. Оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров.

Благодаря этому ставка клиента на сумму до 30 млн руб. составит:

- 8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);

- 5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).

Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок – 20 лет.

«СберБанк приветствует решение правительства РФ, которое позволило расширить текущие условия ипотечного кредитования и предложить всем гражданам России еще более выгодные условия приобретения жилья первыми на рынке. Сбер увеличил сумму кредита в рамках программы ипотеки с господдержкой, обеспечив при этом единую процентную ставку для заемщика, которая ниже установленной правительством, – отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв. – Такой льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на предложение на первичном рынке и на объект партнёра-застройщика. Уже более 70% наших партнеров по всей России подтвердили готовность работать по данной схеме и в будущем их станет больше. Уверен, что благодаря нововведениям большее число российских семей получат возможность приобрести квартиру».

Подать заявку на ипотеку с господдержкой и семейную ипотеку с увеличенной суммой кредита можно онлайн на Домклик, выбрав программу с субсидированием и нужную сумму на калькуляторе. Такой льготный кредит можно взять только на предложение на первичном рынке Если у клиента сумма кредита больше 12 млн руб. – процентная ставка не меняется, на всю сумму и срок кредита будет действовать льготная ставка. При расчете клиент увидит предварительные условия ипотеки и может сразу же онлайн отправить заявку на рассмотрение в банк.

На 8 мая 2022 года такая программа доступна для объектов недвижимости от застройщиков ПИК, ФСК, ГК Зеленый сад, Группа RBI, ГК Догма, Самолет, ГК Брусника, MR Group, МИЦ и Level Group. Ознакомиться с актуальным списком партнеров-застройщиков, участвующих в программе субсидирования, можно по ссылке – данные будут постоянно обновляться.

Программа льготной ипотеки продолжает демонстрировать высокую востребованность у граждан. С января по апрель 2022 года СберБанк выдал льготных ипотечных кредитов с господдержкой на сумму 297 млрд руб., что на 10,3% больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем выдачи ипотеки по всем льготным программам Сбера показал рекордный рост и в марте 2022 года увеличился на 91% по сравнению с февралем текущего года.