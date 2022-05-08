Первый из трех подростков, готовивших убийство бездомных в Москве, арестован
15:20 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Постановлением Черемушкинского суда Москвы до 7 июля избрана мера пресечения в отношении одного из подозреваемых», — говорится в решении суда.
Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в установленные законом сроки. В ближайшее время суд рассмотрит еще два аналогичных ходатайства об избрании меры пресечения в отношении двух других подозреваемых.
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