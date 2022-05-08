В Москве из-за погодных условий рекомендовали закрыть летние веранды

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветер с порывами до 19 м/с ожидается в Москве во второй половине дня в воскресенье, в связи с этим ресторанам и кафе рекомендовано закрыть летние веранды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.



«В связи с предупреждением синоптиков о том, что в Москве ожидается усиление порывистого ветра до 19 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — сказали в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.



