На совещании у Путина 10 мая будут обсуждаться текущие экономические вопросы

09:00 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам функционирования экономики в нынешних условиях.

"Регулярно президент собирает представителей экономического блока правительства, администрации президента с тем, чтобы проговаривать ключевые моменты функционирования нашей экономики в условиях, с которыми мы столкнулись в последние месяцы", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.