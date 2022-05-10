Япония расширила санкциооный список в отношении граждан РФ

09:10 Источник: Интерфакс

Япония во вторник распространила расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции.

В него вошли 70 компаний и 130 российских политиков, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей. Санкции вводятся также против руководства ДНР и ЛНР.