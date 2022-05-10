Обхода санкцией против РФ со стороны китайского бизнеса в США не наблюдают

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти не наблюдают заметных действий китайских компаний по обходу американских санкций для помощи России. Об этом заявил в понедельник заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, выступая на семинаре нью-йоркской организации «Совет по международным отношениям».

«В целом мы не видим явных усилий от китайских компаний или банков, [направленных на то, чтобы] обойти санкции или экспортный контроль», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, пытается ли Китай обходить американские санкции, в том числе в контексте ситуации на Украине и новых ограничений в отношении России.