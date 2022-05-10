В Шанхае полностью остановлено метро из-за новой вспышки COVID-19
10:34 10.05.2022 Источник: Интерфакс
AP уточняет, что городская администрация остановила движение на двух последних действующих линиях метро, и, таким образом, впервые весь метрополитен Шанхая прекратил работать.
Тем временем, передает AP, власти после того, как несколько ослабили ограничения в ряде районов города и разрешили жителям ходить за некоторыми покупками, вновь ужесточили меры, потребовав от всех оставаться дома. Также этим горожанам запрещено заказывать товары не первой необходимости во время "периода тишины", который продлится минимум до среды. Агентство уточняет, что ограничения могут продлить в зависимости от результатов массового тестирования в Шанхае.
AP напоминает, что суточное количество новых случаев коронавируса в Шанхае, население которого составляет 25 млн человек, упало до примерно 3 тыс., тогда как в середине апреля этот показатель достигал 26 тыс.
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