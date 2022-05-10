Подать заявку на вступление в НАТО Финляндия и Швеция собираются на следующей неделе – СМИ

18:50 Источник: Интерфакс

Финляндия и Швеция вместе подадут заявки на членство в НАТО в начале будущей недели, сообщила во вторник финская газета Helsingin Sanomat со ссылками на свои источники.

"Обе страны работают над тем, чтобы их заявки были поданы в один и тот же день. Вероятно, это произойдет уже в начале следующей недели", - говорится в публикации.

После этого начнутся переговоры с НАТО. Все 30 стран НАТО должны ратифицировать членство, что может занять от 4 до 12 месяцев.