Еще один самолет попал в зону жесткой турбулентности. Есть пострадавшие
16:30 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть пассажиров и шесть бортпроводников пострадали в результате попадания самолета авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс по маршруту Доха — Дублин, в зону сильной турбулентности. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на оператора дублинского аэропорта.
«Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен службами экстренной помощи, включая полицию аэропорта и нашу пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», — сказано в заявлении.
Ранее самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, лайнер попал в зону сильной турбулентности.
НОВОСТИ
- 17:35 26.05.2024
- Лидер оппозиции в Армении архиепископ Галстанян попросил отстранить его от служения
- 16:42 26.05.2024
- Глава администрации Тайваня собирается встретиться с делегацией Конгресса США
- 15:00 26.05.2024
- Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех
- 12:50 26.05.2024
- The Sunday Times рассказала, как и откуда Британия поставляет оружие Украине
- 12:45 26.05.2024
- Россия получила от Airbus и Boeing «хороший урок, повтора такого же не будет» - Мантуров
- 10:50 26.05.2024
- Президента Грузии Саломе Зурабишвили премьер-министр страны обвинил в измене родине
- 10:03 26.05.2024
- Наводнение в Армении привело к гибели человека и разрушениям зданий и инфраструктуры
- 09:15 26.05.2024
- Трамп считает, что основная угроза США исходит не от зарубежных врагов
- 09:00 26.05.2024
- Действующий британский премьер выступил с неожиданной предвыборной инициативой
- 19:46 25.05.2024
- Байден заявил, что США – единственная сверхдержава, ведущая демократия и незаменимая нация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать