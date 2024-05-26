Еще один самолет попал в зону жесткой турбулентности. Есть пострадавшие

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть пассажиров и шесть бортпроводников пострадали в результате попадания самолета авиакомпании Qatar Airways, выполнявшего рейс по маршруту Доха — Дублин, в зону сильной турбулентности. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на оператора дублинского аэропорта.

«Рейс QR107 Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина, как и планировалось, примерно в 13:00 (15:00 мск) в воскресенье. После приземления самолет был встречен службами экстренной помощи, включая полицию аэропорта и нашу пожарно-спасательную службу, поскольку шесть пассажиров и шесть членов экипажа (всего 12 человек) на борту сообщили о травмах после того, как самолет попал в зону турбулентности во время полета над Турцией», — сказано в заявлении.

Ранее самолет авиакомпании Singapore Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Бангкока. Как сообщил перевозчик, лайнер попал в зону сильной турбулентности.