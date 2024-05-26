Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прокомментировал заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ, заявив, что ни глава альянса, ни отдельные государства не могут решать за все НАТО.

«Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех. Это касается и Столтенберга, и [президента Франции Эмманюэля] Макрона, который сказал, что направим наших солдат на Украину», — сказал он в интервью газете La Stampa, добавив, что решения будут приниматься на саммите в Вашингтоне в июле. «Отдельные выступления ничего не значат», — считает он. Крозетто убежден, что, оказывая помощь Украине, было бы ошибочно предпринимать действия, ведущие к эскалации. «Должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров, и этому должна служить наша помощь Украине», — сказал министр.