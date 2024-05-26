Глава Минобороны Италии: Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех
15:00 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто прокомментировал заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга о разрешении Киеву наносить удары западным оружием по территории РФ, заявив, что ни глава альянса, ни отдельные государства не могут решать за все НАТО.
«Генсек НАТО или отдельная страна не могут определять линию за всех. Это касается и Столтенберга, и [президента Франции Эмманюэля] Макрона, который сказал, что направим наших солдат на Украину», — сказал он в интервью газете La Stampa, добавив, что решения будут приниматься на саммите в Вашингтоне в июле. «Отдельные выступления ничего не значат», — считает он. Крозетто убежден, что, оказывая помощь Украине, было бы ошибочно предпринимать действия, ведущие к эскалации. «Должна оставаться возможность добиться перемирия и открытия мирных переговоров, и этому должна служить наша помощь Украине», — сказал министр.
НОВОСТИ
- 17:35 26.05.2024
- Лидер оппозиции в Армении архиепископ Галстанян попросил отстранить его от служения
- 16:42 26.05.2024
- Глава администрации Тайваня собирается встретиться с делегацией Конгресса США
- 16:30 26.05.2024
- Еще один самолет попал в зону жесткой турбулентности. Есть пострадавшие
- 12:50 26.05.2024
- The Sunday Times рассказала, как и откуда Британия поставляет оружие Украине
- 12:45 26.05.2024
- Россия получила от Airbus и Boeing «хороший урок, повтора такого же не будет» - Мантуров
- 10:50 26.05.2024
- Президента Грузии Саломе Зурабишвили премьер-министр страны обвинил в измене родине
- 10:03 26.05.2024
- Наводнение в Армении привело к гибели человека и разрушениям зданий и инфраструктуры
- 09:15 26.05.2024
- Трамп считает, что основная угроза США исходит не от зарубежных врагов
- 09:00 26.05.2024
- Действующий британский премьер выступил с неожиданной предвыборной инициативой
- 19:46 25.05.2024
- Байден заявил, что США – единственная сверхдержава, ведущая демократия и незаменимая нация
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать