Глава администрации Тайваня собирается встретиться с делегацией Конгресса США
16:42 26.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом. Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса главы администрации острова.
«Президент Лай [Циндэ] планирует встретиться с делегацией завтра утром (27 мая), чтобы обменяться взглядами на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговые отношения Тайваня и США и другие вопросы», — отмечается в тексте. Как указывается, «офис главы администрации высоко ценит визит этой двухпартийной делегации, состоящей из высокопоставленных членов Конгресса США, поскольку этот визит отражает поддержку новой администрации и народа Тайваня конкретными действиями».
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