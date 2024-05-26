Глава администрации Тайваня собирается встретиться с делегацией Конгресса США

16:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации Тайваня Лай Циндэ намерен в понедельник провести встречу с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем комитета по иностранным делам Майклом Макколом. Об этом говорится в заявлении официального представителя офиса главы администрации острова.

«Президент Лай [Циндэ] планирует встретиться с делегацией завтра утром (27 мая), чтобы обменяться взглядами на мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе, торговые отношения Тайваня и США и другие вопросы», — отмечается в тексте. Как указывается, «офис главы администрации высоко ценит визит этой двухпартийной делегации, состоящей из высокопоставленных членов Конгресса США, поскольку этот визит отражает поддержку новой администрации и народа Тайваня конкретными действиями».