25 мая Геликон-опера вновь покажет танцевальное шоу «Kings of the Dance»
10:24 11.05.2022 Источник: НГ-Online
Арсен Агамалян и Оксана Васильева представляют участников: певица Мариам Мерабова, саксофонист Антон Румянцев, дудукист Антон Котиков, чемпионы мира по бальным танцам Антон Карпов, Елена Хворова, Дмитрий Жарков, Ольга Куликова, Армен Цатурян, Доминика Бергманнова, Павел Звычайный, Полина Телешова, Алексей Половников, Ольга Щербина, битбокс-группа CoffeetimeBand и барабанщики Vasiliev Groove.
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