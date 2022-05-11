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НОВОСТИ

25 мая Геликон-опера вновь покажет танцевальное шоу «Kings of the Dance»

10:24 11.05.2022 Источник: НГ-Online

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Премьера спектакля бродвейского размаха  состоялась в ноябре при полном аншлаге. Впервые после премьеры «Kings of the Dance» покажут снова 25 мая - на сцене зала «Стравинский». Шоу представляет собой нестандартный синтез драматургии, музыки, вокала и пластики тела, перемежающиеся историями судеб и успеха танцоров. Поэтому неформальным девизом «Kings of the Dance» стало «Мечтайте - и танцуйте!».

Арсен Агамалян и Оксана Васильева представляют участников: певица Мариам Мерабова, саксофонист Антон Румянцев, дудукист Антон Котиков, чемпионы мира по бальным танцам Антон Карпов, Елена Хворова, Дмитрий Жарков, Ольга Куликова, Армен Цатурян, Доминика Бергманнова, Павел Звычайный, Полина Телешова, Алексей Половников, Ольга Щербина, битбокс-группа CoffeetimeBand и барабанщики Vasiliev Groove.

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