Заммэра Владимир Ефимов: В Москве увеличилось производство лекарств и медицинских изделий
12:26 12.05.2022
Московские фармацевтические предприятия в I квартале нынешнего года произвели лекарств и медицинских изделий на 69,9 млрд руб., заявил заместитель мэра Владимир Ефимов. По его словам, это на 5,5% больше, чем в I квартале 2021 года. «За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8% больше лекарственных препаратов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше - рост составил 98,3%», - также отметил заммэра.
Кроме того, за тот же период 2022 года производители медицинского оборудования отправили заказчикам товаров на 3,7 млрд руб., что на 45,5% больше, чем в январе-марте 2021 года, и на 72% больше, чем за тот же период 2020 года.
По данным городских властей, в городе действуют 84 предприятия фармацевтической отрасли, на которых работают более 14 тыс. человек, и 60 предприятий по производству медицинского оборудования, где занято 5,5 тыс. человек. Они получают поддержку городских властей, в частности в размках заключения офсетных оговоров. Для этого инвесторы открывают в Москве новое производство, а городские власти гарантируют ему сбыт произведенной продукции на протяжении долгого времени. В мегаполисе уже заключено пять офсетных контрактов, три из них с фармпредприятиями, еще один - на локализацию производства медицинских изделий. Некоторые инвесторы уже начали производство и произвели первые поставки по офсетным контрактам.
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