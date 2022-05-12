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Запад готов пожертвовать остальным миром ради глобального доминирования — Путин

14:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вина за глобальные последствия санкций против России, в том числе возможный голод в ряде государств, лежит на западных странах, которые ради своего доминирования готовы жертвовать остальным миром, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

Он обратил внимание, что ряд государств уже сталкивается с рисками голода, а при продолжении санкций против РФ трудно обратимые последствия могут возникнуть и для ЕС.

«Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — констатировал Путин. В свою очередь Россия, продолжил он, уверенно справляется с внешними вызовами.

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