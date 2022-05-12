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Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российского имущества на Украине — депутат

15:32 12.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории Украины. Об этом сообщил в четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества», — написал украинский депутат в своем телеграм-канале. В поддержку указа проголосовали 334 депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов.

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