Рада утвердила указ Зеленского об изъятии российского имущества на Украине — депутат

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории Украины. Об этом сообщил в четверг депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии российского имущества», — написал украинский депутат в своем телеграм-канале. В поддержку указа проголосовали 334 депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов.