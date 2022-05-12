Пророссийские партии не смогут участвовать в выборах в Латвии - СМИ

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Латышский политик: пророссийские партии не смогут участвовать в выборах в Латвии. Это следует из законопроекта, который вступит в силу с 16 мая.

Согласно ему, политическим партиям запрещено агитировать за страны, нарушающие принципы демократии. В документе прописано, что такой считается Россия.

Об этом в комментарии радиостанции «Говорит Москва» рассказал представитель политического объединения «Новое согласие» Янис Кузинс.

«В 1994 году был заключён договор между РФ и Латвийской республикой. Там были прописаны шесть пунктов. Сейчас внесли седьмой пункт: в связи с российской агрессией на Украине требуют вернуть суверенитет Украине, вернуть все территории. 16 мая этот пункт вступает в силу. В сентябре у нас выборы. Формулировка такая, что политическим партиям запрещается агитировать за терроризм, экстремизм, в том числе за страны, которые нарушают демократические нормы. Конкретно указана страна. Допустим, если партия будет на выборах агитировать за хорошие отношения с Россией, то эта партия может, в принципе, закрыться, или будет похожая ситуация, как на Украине с Медведчуком [«Оппозиционная платформа — За жизнь» приостанавливает свою деятельность — прим. ГМ]».

Все памятники советским солдатам в Латвии теряют юридическую защиту, согласно новому законопроекту. Таким образом, любое местное самоуправление будет вправе принять решение убрать мемориалы, отметил Кузинс. По его словам, памятник Освободителям Риги могут снести осенью.

«Больше нет юридической защиты у памятника Освободителям Риги. Мэр города говорит, что памятник сложно снести, он большой, что, может, после выборов. Юридическая защита всех памятников в республике, их сотни, с них снята. Раньше их надо было охранять. Местные органы сами могут решать, раньше это был вопрос государственный, был международный договор. Русскоязычное население в Латвии не поддерживает снос памятников, латыши — по-разному. Сто тысяч латышей воевали в Красной армии, 150 тысяч воевали в «Ваффен-СС». Зависит от воспитания у потомков. Я лично негативно отношусь к тому, что сносят памятники. Мои бабушка и дедушка воевали за Красную армию».

Парламентские выборы в Латвии запланированы на 1 октября 2022 года, после окончания срока полномочий сейма, избранного в 2018 году.

Ранее парламент Латвии принял поправки, разрешающие снести памятник Освободителям Риги. Как пишет портал Baltnews, сейм в первом и окончательном чтении приостановил действие статьи 13 соглашения с Россией от 1994 года, что позволяет создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.