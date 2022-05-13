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НОВОСТИ

В Бундестаге надеются, что «Северный поток — 2» заработает в среднесрочной перспективе

10:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект «Северный поток — 2» может стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом, отказ от использования существующего газопровода противоречит здравому смыслу. Такую точку зрения изложил в пятницу в беседе с корр. ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

«Я надеюсь, что трубопровод все же можно будет использовать в среднесрочной перспективе», — сказал он, комментируя недавнее заявление представителя Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ о том, что после начала Россией военной спецоперации на Украине проект якобы «действительно умер».

«Северный поток — 2» может стать важным торговым проектом и основой для укрепления связей между Востоком и Западом. Не использовать существующий газопровод — ничего не может быть абсурднее», — считает депутат.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Строительство трубопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

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