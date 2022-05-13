В Бундестаге надеются, что «Северный поток — 2» заработает в среднесрочной перспективе
10:20 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект «Северный поток — 2» может стать хорошей основой для улучшения отношений между Востоком и Западом, отказ от использования существующего газопровода противоречит здравому смыслу. Такую точку зрения изложил в пятницу в беседе с корр. ТАСС эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре.
«Я надеюсь, что трубопровод все же можно будет использовать в среднесрочной перспективе», — сказал он, комментируя недавнее заявление представителя Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ о том, что после начала Россией военной спецоперации на Украине проект якобы «действительно умер».
«Северный поток — 2» может стать важным торговым проектом и основой для укрепления связей между Востоком и Западом. Не использовать существующий газопровод — ничего не может быть абсурднее», — считает депутат.
22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что германское правительство приостанавливает сертификацию проекта «Северный поток — 2» после признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Строительство трубопровода полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально это планировалось сделать до конца 2019 года, однако из-за санкций США процесс затормозился. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, которые пролегают от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
НОВОСТИ
- 11:05 13.05.2022
- Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 руб., евро — ниже 65 руб.
- 11:02 13.05.2022
- В Подмосковье разработают единые стандарты для глэмпингов, кемпингов и гостиниц
- 11:00 13.05.2022
- Медведев предрек «крах идеи американоцентричного мира» вследствие антироссийских санкций
- 10:32 13.05.2022
- Австралия заявила о появлении разведывательного корабля ВМС Китая у берегов континента
- 10:05 13.05.2022
- Администрация США одобрила запрос Турции на оборудование для истребителей F-16
- 10:00 13.05.2022
- В Москве осужден фигурант дела о продаже младенцев от суррогатных матерей иностранцам
- 09:32 13.05.2022
- Конституция РФ разрешает принять новый субъект иностранного государства — депутат Госдумы
- 09:20 13.05.2022
- Итальянская Eni готова оплатить в мае газ из РФ с конвертацией евро в рубли - Bloomberg
- 09:05 13.05.2022
- Постпред Финляндии при НАТО не видит прямых военных угроз со стороны России
- 09:00 13.05.2022
- Сенатор США заблокировал голосование в ускоренном формате по выделению Киеву $40 млрд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать