ЕС даст Украине дополнительные 500 млн евро на закупки тяжелых вооружений — Боррель
12:05 13.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные 500 млн евро помощи ЕС Украине из Европейского фонда мира пойдут на закупки тяжелых вооружений: танков и артиллерии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Группы семи (G7).
«Это уже седьмая встреча [глав МИД] G7 с начала украинского кризиса. Рецепт остается прежним. Я объявлю о выделении 500 млн евро военной помощи для Украины», — сказал Боррель. Он уточнил, что на эти средства «будут закуплены тяжелые вооружения, на данный момент мы уже направили бронемашины, танки, артиллерию и снаряды».
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