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Министр обороны Украины заявил, что численность армии должна возрасти до 1 млн человек

08:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до 1 млн человек. Об этом в пятницу сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"Благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям властей, сохранивших управляемость страной, была организована оборона. На начальных этапах очень помогли волонтеры, которые благодаря мобильности закрывали острые проблемные вопросы. Развертывание государственного механизма - это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом", - написал Резников в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он также отметил, что эскалация конфликта "спровоцировала взрывной рост оборонных нужд" и "Украина не была готова к этому полностью".

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