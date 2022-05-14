В России выявили 5 047 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 047, до 18 255 337. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,03%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 378, до 17 640 979.
Днем ранее там заявляли о 7 257 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 107, до 377 571.
Днем ранее было зафиксировано 105 смертей.
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