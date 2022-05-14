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Глава британского МИД заявила, что Лондон не стремится к «смене режима» в России

17:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не стремится «сменить режим» в России с помощью введения все большего числа санкций. Об этом глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила в опубликованной в субботу статье в газете «Дейли экспресс».

«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная Россия — это следствие решения [президента РФ Владимира] Путина начать необоснованное вторжение, — утверждала министр. — Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией».

Трасс также подчеркнула, что Лондон вместе с союзниками приступит к восстановлению Украины после завершения военных действий, а также продолжит оказывать «фискальную поддержку» украинским властям, которые вынуждены задействовать большие ресурсы на фоне российской спецоперации. Глава британского МИД указала, что королевство будет работать с партнерами для обеспечения Киева необходимыми вооружениями и боевой техникой, в том числе танками и самолетами. «Мы должны безустанно увеличивать давление, пока войска Путина остаются на Украине», — написала она.

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