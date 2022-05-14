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НОВОСТИ

Рост числа камер на дорогах РФ за 10 лет позволил выявить почти на 900% больше нарушений

17:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество стационарных и передвижных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) в России за десять лет выросло на 300%, благодаря им на 893% больше пресечено нарушений правил дорожного движения. Это следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, который есть в распоряжении ТАСС.

«С увеличением с 2011 года на 300% количества комплексов ФВФ отмечается рост количества пресеченных с их использованием административных правонарушений на 893%. Общее количество ДТП за тот же период сократилось на 33,3%, а число погибших в ДТП — на 42,2%», — сказано в обзоре.

Всего, по данным МВД, в 2021 году для контроля за дорожным движением использовалось 20 тыс. 390 комплексов автоматической фотовидеофиксации, из них 17 тыс. 198 стационарных и 3 тыс. 192 передвижных. «Большая часть (88%) правонарушений, учет которых осуществляется подразделениями Госавтоинспекции, выявлена в ходе эксплуатации комплексов фотовидеофиксации», — отмечается в документе.

Вместе с тем подчеркивается, что контроль за дорожным движением с использованием комплексов ФВФ не гарантирует полного исключения случаев возникновения ДТП на контролируемых участках улично-дорожной сети. Так, в прошлом году в местах работы комплексов фотовидеофиксации зарегистрировано 3 тыс. 130 ДТП, что на 8% больше, чем годом ранее. В этих авариях погибли 290 и получили ранения более 4 тыс. человек (рост на 2% и 6,4%).

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