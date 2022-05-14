Отказ Финляндии от политики военного нейтралитета был бы ошибочным — Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ Финляндии от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

«Проведен откровенный обмен мнениями в связи с объявленным руководством Финляндии намерением подать заявку на вступление в НАТО», — говорится в сообщении.

«Владимир Путин подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер», — подчеркнули в пресс-службе.