Сотрудники и волонтеры Российского Красного Креста получили поздравление от Путина
11:20 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Участник международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Российский Красный Крест по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны, которая всегда объединяла честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твердо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания, непреходящим нравственным, общечеловеческим ценностям», — говорится в телеграмме.
Глава государства добавил, что нынешнее поколение сотрудников и добровольцев РКК бережет и развивает эти традиции, реализует масштабные благотворительные и медико-социальные программы, а также оказывает поддержку пострадавшим от гуманитарных кризисов и катастроф.
«И конечно, особо отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей», — подытожил президент, поблагодарив сотрудников РКК за честный и добросовестный труд.
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