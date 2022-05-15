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Сотрудники и волонтеры Российского Красного Креста получили поздравление от Путина

11:20 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников, членов и волонтеров общественной организации Российский Красный Крест (РКК) со 155-летней годовщиной создания организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье.

«Участник международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Российский Красный Крест по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны, которая всегда объединяла честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твердо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания, непреходящим нравственным, общечеловеческим ценностям», — говорится в телеграмме.

Глава государства добавил, что нынешнее поколение сотрудников и добровольцев РКК бережет и развивает эти традиции, реализует масштабные благотворительные и медико-социальные программы, а также оказывает поддержку пострадавшим от гуманитарных кризисов и катастроф.

«И конечно, особо отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей», — подытожил президент, поблагодарив сотрудников РКК за честный и добросовестный труд.

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