Германия прекратит импорт нефти из РФ к концу года даже при отсутствии эмбарго ЕС - Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России к концу года даже в случае, если Европейский союз не сможет договориться о введении эмбарго на импорт российской нефти в масштабах всего сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, власти Германии прилагают усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками. При этом правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев. В то же время, по словам источников, кабмин ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем намерен продвигать свой национальный план в рамках санкций ЕС в отношении России, вводимых в ответ на специальную военную операцию на Украине. Однако федеральное правительство не стало уточнять, какие именно страны компенсируют дефицит нефти.

В заключение отмечается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность, как ожидается, будут основными темами на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые намечены на четверг, а также в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.

Постпреды стран ЕС уже в течение девяти суток не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго: Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Из-за неудачи переговоров постпредов стран ЕС шестой пакет санкций и нефтяное эмбарго против России обсудят главы МИД ЕС на плановой встрече в Брюсселе, которая состоится 16 мая.