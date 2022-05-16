0
0
69
НОВОСТИ

Германия прекратит импорт нефти из РФ к концу года даже при отсутствии эмбарго ЕС - Bloomberg

09:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия планирует отказаться от поставок нефти из России к концу года даже в случае, если Европейский союз не сможет договориться о введении эмбарго на импорт российской нефти в масштабах всего сообщества. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По его информации, власти Германии прилагают усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками. При этом правительство уверено, что сможет решить оставшиеся логистические проблемы в течение следующих шести-семи месяцев. В то же время, по словам источников, кабмин ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем намерен продвигать свой национальный план в рамках санкций ЕС в отношении России, вводимых в ответ на специальную военную операцию на Украине. Однако федеральное правительство не стало уточнять, какие именно страны компенсируют дефицит нефти.

В заключение отмечается, что нефтяные санкции и энергетическая безопасность, как ожидается, будут основными темами на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, которые намечены на четверг, а также в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Берлине в пятницу.

Постпреды стран ЕС уже в течение девяти суток не могут достичь согласия по шестому пакету санкций против России, который включает проект отложенного нефтяного эмбарго: Еврокомиссия предложила ввести запрет на импорт сырой нефти из РФ через полгода после вступления шестого пакета в силу, а на импорт нефтепродуктов - с 2023 года. При этом ЕК предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить ряд своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия при поддержке ряда других стран, которые считают, что ущерб от этой меры станет катастрофическим для Европы.

Из-за неудачи переговоров постпредов стран ЕС шестой пакет санкций и нефтяное эмбарго против России обсудят главы МИД ЕС на плановой встрече в Брюсселе, которая состоится 16 мая.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 16.05.2022
Остин рассказал главе Минобороны Украины о своем разговоре с Шойгу — Пентагон
0
9
09:20 16.05.2022
В Польше призвали к демилитаризации Калининграда
0
51
09:00 16.05.2022
Российские активы группы Renault перешли в государственную собственность — Минпромторг РФ
0
88
21:10 15.05.2022
Вступление Швеции и Финляндии в НАТ в числе первых одобрит Латвия — глава МИД
0
656
18:40 15.05.2022
В Сомали обстреляли из минометов избирательный участок - портал
0
714
18:30 15.05.2022
Закон, расширяющий возможности для донорства органов, принят в Швейцарии
0
750
16:45 15.05.2022
В Ростовской области горит производственное здание компании "Глория Джинс" - МЧС
0
963
15:35 15.05.2022
В Москве началось прощание с Ренатом Ибрагимовым
0
1042
14:55 15.05.2022
Чехию покинули более трети беженцев из Украины - агентство
0
1174
14:45 15.05.2022
В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС
0
839

Возврат к списку