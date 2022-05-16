Остин рассказал главе Минобороны Украины о своем разговоре с Шойгу — Пентагон

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал в воскресенье в телефонном разговоре с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым о своей беседе с российским министром обороны Сергеем Шойгу, состоявшейся 13 мая. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби по итогам переговоров.

По его словам, Остин и Резников обсудили ситуацию на Украине и потребности Киева в вооружениях. «Министр Остин представил информацию о состоявшемся 13 мая своем телефонном разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу, в котором он призвал к немедленному прекращению конфликта на Украине и подчеркнул важность поддержания каналов связи. Министр Остин подтвердил неизменную поддержку США суверенитета Украины и усилий по оказанию помощи в сфере безопасности для укрепления потенциала Украины в противодействии российской агрессии. Министры обещали поддерживать тесные контакты», — сказал Кирби.