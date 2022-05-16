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Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей

09:39 16.05.2022

Производство автомобилей на московском заводе «Рено» планируется сохранить. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на предприятии могут начать собирать электромобили. «Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы, - отметил градоначальник на своем сайте. - Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

По словам Собянина, решение принято для того, чтобы сохранить большую часть коллектива, работающего на заводе, а также не допустить увольнения сотрудников смежных предприятий.

Предполагается, что главным технологическим партнером возрожденного автомобильного завода «Москвич» будет «КаМАЗ». «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе - и электромобилей. Кроме того, совместно с «КаМАЗом» и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», - отметил мэр Собянин.

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