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НОВОСТИ

Главы МИД ЕС не смогут согласовать в понедельник нефтяное эмбарго в отношении РФ — Боррель

11:05 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Евросоюза не смогут разблокировать в понедельник вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы, конечно, будем обсуждать это (нефтяное эмбарго — прим. ТАСС), и мы постараемся разблокировать ситуацию, но я не могу этого гарантировать, поскольку оппозиция очень сильна», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что главы МИД смогут преодолеть вето Венгрии на запрет импорта нефти из РФ.

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