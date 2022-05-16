Больше всего немцев беспокоит инфляция, лишь потом ситуация на Украине и пандемия — опрос
12:32 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стремительный рост цен почти во всех сферах общественной жизни в настоящее время вызывает у жителей Германии больше беспокойства, чем что-либо еще. Об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного консалтинговой компанией McKinsey, передает в понедельник агентство ДПА.
В опросе, проводившемся в апреле, приняли участие более 1 тыс. человек. По его данным, около 40% респондентов заявили, что больше всего встревожены высоким уровнем инфляции. При этом 34% опрошенных главной причиной своего беспокойства назвали нынешнюю ситуацию на Украине и лишь 8% — пандемию коронавируса. Почти треть жителей Германии (29%) опасаются, что из-за повышения цен им придется ограничивать себя.
Вместе с тем, как выяснили социологи, страх перед инфляцией особенно выражен у людей с низким уровнем доходов. Две трети жителей ФРГ предполагают, что цены продолжат расти в течение следующих 12 месяцев. «Два года пандемии оставили свой след», — подчеркнул представитель McKinsey Маркус Якоб, комментируя результаты опроса. Однако уровень инфляции и события на Украине, по его словам, «делают людей более пессимистичными, чем когда-либо».
Немцы, как считает эксперт, ощущают рост цен и видят, что к концу месяца в их кошельках останется меньше денежных средств. Люди с высокими доходами также сокращают свои расходы. Так, две трети опрошенных в последнее время тратят больше денег на продукты, 61% участников исследования увеличили расходы на бензин и транспорт, а также на энергию. Почти каждый третий, как свидетельствуют данные опроса, сократил потребление в других сферах.
В основном люди экономят на расходах на косметику, одежду, развлечения и путешествия.
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