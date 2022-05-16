В ЦБ предложили ввести "период охлаждения" при переводе средств для противостояния мошенникам

14:00 Источник: Известия

ЦБ хочет обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в базе Банка России о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Он напомнил, что в базе ЦБ аккумулируются данные в том числе о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств.

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора. Поэтому для защиты интересов граждан мы хотим обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о котором содержится в нашей базе», — уточнил Уваров.

Он уточнил: другими словами, предлагается внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время обдумать и оценить совершаемые действия.

По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, таким образом, банк не нарушит права добросовестных граждан и законодательство, добавил представитель ЦБ.