«Макдоналдс» в середине июня возобновит работу в России под новым брендом — источник
14:12 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Макдоналдс» планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в компании.
«Макдоналдс» вернется в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название», — сказал собеседник агентства.
Ранее компания McDonald's объявила об уходе с российского рынка и приступила к продаже своего бизнеса в РФ. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в понедельник на портале PR Newswire.
«Спустя более 30 лет работы в этой стране McDonald's Corporation объявила, что уйдет с российского рынка и начала процесс продажи своего российского бизнеса», — отмечается в тексте.
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