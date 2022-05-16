Финляндия и Швеция отказали Турции в экстрадиции подозреваемых в терроризме — ТВ
15:12 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия и Швеция, вступление которых в НАТО на данном этапе не поддерживает Турция, отказались удовлетворить запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в причастности к деятельности группировок, признанных в республике террористическими. Об этом сообщил в понедельник телеканал ТРТ.
По его информации, турецкие власти просили выдать «террористов РПК (Рабочая партия Курдистана — прим. ТАСС) и ФЕТО („террористическая организация фетхуллахистов“ — прим. ТАСС)». Однако Хельсинки и Стокгольм отказали Анкаре в их экстрадиции.
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