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НОВОСТИ

Норвегия, Дания и Исландия намерены помочь Финляндии и Швеции, если те будут атакованы до вступления в НАТО

21:20 16.05.2022 Источник: Интерфакс

Норвегия, Дания, Исландия обещают помощь Финляндии и Швеции в случае атаки на них, пока те проходят процесс вступления в НАТО, говорится в совместном заявлении трех скандинавских стран.

"Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО", - говорится в заявлении премьера Норвегии Йонаса Гар Стёре.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

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