Полиция Армении задержала 155 оппозиционеров, которые перекрывали улицы Еревана

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Армении во вторник по состоянию на 09:00 по мск задержала 155 активистов оппозиции, которые перекрывали улицы с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 10:00 (09:00 по мск) в разные участки полиции были доставлены 155 граждан, которые не выполнили законные требования полиции», — отметили в ведомстве.