Украинские военные обстреляли Херсон из РСЗО "Смерч"

13:32 Источник: Интерфакс

В Минобороны РФ заявили, что украинские военные пытались обстрелять Херсон из реактивных систем залпового огня "Смерч".

Как сообщил во вторник официальный представитель министерства Игорь Конашенков, всего было выпущено десять снарядов, которые перехватили российские средства ПВО.