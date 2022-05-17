Андрей Воробьев проверил работу нового детсада и ход строительства школы в Красногорске

14:10

Фото Антона Чернова



В ЖК «Серебрица» городского округа Красногорск в Московской области сегодня открыли детский сад на 250 мест, а осенью введут школу на 825 учеников. Губернаторпообщался с воспитателями и родителями детей, которые пошли в садик, а также проверил ход работ по строительству среднеобразовательного учреждения.

Детский сад и школа создадут единый воспитательно-образовательный комплекс, который будет называться «Шесть ступеней в Серебрице». Подобная концепция реализована уже в ряде муниципалитетов Подмосковья. Она позволяет детям значительно проще адаптироваться к школе.

«Таких жилых комплексов у нас строится достаточно много в разных территориях Московской области. Главное, чтобы новоселье было для людей в радость – это когда есть комфортабельные двор, школа, детский сад, – сказал Андрей Воробьёв. – В ЖК «Серебрица» строится большая школа, она будет готова 1 сентября. А сегодня здесь дети пошли в детский сад. На полную мощность он заработает тоже к 1 сентября, потому что еще сдаются дома. Здесь прилегает МЦД, есть транспортные развязки и мы строим еще, так как они создадут дополнительное удобство. Социальная инфраструктура, образование, качество жизни в Подмосковье должны соответствовать самым высоким стандартам».

В новый детский сад будут ходить дети не только ЖК «Серебрица», но и ближайших многоквартирных домов. В нем предусмотрено 12 групп, в том числе ясельная. Внутри 3-этажного здания – просторные помещения с игровыми, раздевалками и спальнями. На территории – веранды, малые архитектурные формы. На игровых и спортивных участках уложено мягкое безопасное покрытие.

«Вчера у нас был день открытых дверей – приходили мамы, папы, малыши, мы проводили для них мастер-классы. Все остались очень довольны, – рассказала директор Опалиховской СОШ Елена Шагова. – Детсад замечательный. У нас прекрасный актовый зал, мы планируем открыть тут театральную студию, есть специальный педагог. Здесь также замечательные спортивный и музыкальный залы, большие холлы. Родители очень рады, ведь раньше им приходилось возить детей в другие детские сады, по многу времени тратить в пробках».

В этом году в городском округе Красногорск завершено строительство еще 4 детсадов, рассчитанных в общей сложности почти на 900 мест: в ЖК «Большое Путилково» и «Красногорский», деревне Путилково и селе Ангелово.

«У нас многодетная семья – четверо детей. Сегодня в садик в ЖК «Серебрица» пошел наш самый младшенький – Ваня, которому 3 годика. Ему здесь сразу очень понравилось. А скоро его старшая сестренка пойдет в школу, которую сейчас достраивают», – сказала жительница мкр Опалиха Екатерина Смирнова.

В микрорайоне Опалиха сейчас 2 школы, они сильно перегружены: в местной гимназии учится 550 человек, вместо 425, а в Опалиховской школе – 1 тысяча, в то время как проектная мощность – 625 мест.

Новое образовательное учреждение существенно их разгрузит, в нем смогут учиться 825 детей. Трехэтажное здание строят по авторскому архитектурному проекту. Рисунок на фасаде жители выбирали сами – это графичное изображение школьных принадлежностей. В учебном заведении предусмотрено информационно-библиотечное пространство, залы для групповых тематических занятий, открытые аудитории с прозрачными стенами.

Источник финансирования обоих учреждений образования в ЖК «Серебрица» – средства инвестора. В Подмосковье девелоперов, ведущих комплексную застройку и сдающих социальные объекты, освобождают на 3 месяца от уплаты налога на имущество по школам, детсадам, поликлиникам, которые будут переданы в областную или муниципальную собственность. Это специальная мера поддержки, которая вошла в «Новую экономику Подмосковья». Цель программы – обеспечить занятость и доходы жителей, создать хорошие условия для предпринимателей в период санкций. Она включает ряд важных направлений – от импортозамещения до развития туризма.

«Школа находится в 100 метрах от детского сада, она готова на 70%. У нас заключен договор о комплексном развитии территории, все социальные объекты и сети включены в стоимость проекта, что уменьшает налогооблагаемую базу – мы 3 месяца не платим налог на имущество. Очень хорошо, что есть такая мера поддержки – это даст нам реальную экономию», – отметил генеральный директор девелоперской группы «Сити XXI век» Антон Борисенко.

ЖК «Серебрица» расположен в 13 км от МКАД, в мкр Опалиха. В нем 5 жилых домов высотой от 6 до 12 этажей. В сентябре прошлого года введены три из них, еще два – в декабре 2022 года. Сейчас здесь живут около 2 тыс. человек, а всего будут – около 3,8 тыс.

Кроме детского сада и школы, инвестор построит офис врача общей практики, автодорогу от ул. Опалиха до а/д «Аникеевка-Нахабино», магистральные и внутриквартальные сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, источники теплоснабжения, ЦТП, ВЗУ, ВНС, очистные сооружения, канализационную насосную станцию, объекты электро- и газоснабжения, сети ливневой канализации, системы освещения, улично-дорожную сеть.

В этом году в городском округе Красногорск введут 5 детских садов – в ЖК «Большое Путилково», «Опалиха О3», «Митино О2», микрорайоне Павшинская пойма и деревне Глухово. В них смогут ходить почти 1300 малышей. Построят также 5 школ – в ЖК «Серебрица», «Большое Путилково», «Опалиха О3», «Митино парк», рабочем поселке Нахабино, и пристройку к СОШ № 15 в Красногорске. Это еще более 4000 тысяч мест.

Всего в Подмосковье в этом году запланировано сдать 22 детских сада на 4,9 тыс. мест. Десять из них – за счет области, 12 – за средства инвесторов. Кроме того, построят 25 школ на 17,9 тыс. мест: 19 – бюджетных и 6 внебюджетных.