Россия выходит из Совета государств Балтийского моря — заявление МИД
15:32 17.05.2022
Россия приняла официальное решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ), говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.
«В ответ на враждебные действия министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров направил послание министрам стран — членов СГБМ, высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозепу Боррелю], а также в секретариат Совета в Стокгольме с уведомлением о выходе из организации. Одновременно в Федеральном Собрании Российской Федерации принято решение о выходе из состава Парламентской конференции Балтийского моря», — говорится в документе.
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