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Запад занижал значимость традиционной энергетики по внутриполитическим причинам — Путин

16:32 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные политики спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата, занижая значимость традиционной энергетики и завышая роль альтернативной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли во вторник.

«По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата, — указал он. — Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды».

Как указал президент, это постоянное злоупотребление «носило совершенно конкретный характер». «Вы это знаете лучше, чем кто бы то ни был другой: ограничивали финансирование банковское, против компаний и руководства компаний велись и, по-моему, еще до сих пор ведутся всякие надуманные судебные тяжбы», — пояснил он.

Кроме того, ими не выделяются участки земли, необходимые для новых проектов, ограничиваются возможности по развитию транспорта, создаются проблемы на фрахте и других направлениях, которые «необходимы для того, чтобы обеспечить своевременно и в нужном объеме инвестирование в отрасль». «Все это и является сегодня главной, основной, базовой составляющей проблем, которые возникают в мировой энергетике и прежде всего, конечно, в углеводородной», — констатировал глава российского государства.

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