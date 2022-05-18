Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов
12:05 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зенитный ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в России. Об этом заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты».
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны — комплексы С-500», — сказал он.
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