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НОВОСТИ

Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов

12:05 18.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитный ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в России. Об этом заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты».

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны — комплексы С-500», — сказал он.

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