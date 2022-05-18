Система С-500 начинает поступать на вооружение в РФ — Борисов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитный ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в России. Об этом заявил в среду вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе марафона «Новые горизонты».

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые практически совмещают функции противовоздушной и противоракетной обороны — комплексы С-500», — сказал он.